الجيش يفتح باب التجنيد - رابط التقديم

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2023/2024.



تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.



يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول للفنيين وحسب التعليمات.



يتم إبتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .

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على الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (DPATAJNEED.JAF.MIL.JO) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الاحد الموافق 20/08/2023 ولغاية الساعة (1800) يوم الخميس الموافق 31/08/2023 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.



الشـــــــــروط.

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون من مواليد 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005

جـ. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية

د‌. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول

هـ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وعلى ان لا يقل المعدل عن 50% وحسب التخصصات المبينة في الجدول

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

حـ. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

ط. أن لا يكون للمتقدمين شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري , كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الأمير حسين الجوية , الكلية العسكرية الملكية , معهد الأجهزة الطبية , كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة, كليات المجتمع العسكرية) .

ي. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.

ك. كل من يقع عليه الاختيار فيما بعد لبرنامج الدبلوم إحضار الكفاله العدلية المطلوبة.

ل. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة - الجيش العربي او الأجهزة الأمنية.

الوثائق المطلوبة.

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد للذين يقع عليهم الإختيار.

ب. الهوية الشخصية + صورة مصدقة عنها.

جـ . كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

د. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

هـ. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء.

و. شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب.

حـ. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول.

طـ. إحضار قرار التقاعد أو شهادة خطية تثبت بأن احد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية تثبت بان احد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.

ي. قيد فردي حديث.

ك. 12 دينارا رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.

- الكليات والتخصصات والشروط الخاصة بالكليات

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