طالبة مصرية تفوقت بـ " توجيهي " الاردن .. وكانت المفاجأة ! - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحت عنوان " مصر في المفرق " تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطالبة ( منّة الله ) فتاة مصرية وطالبة ثانوية عامة (توجيهي) نجحت بتفوّق في امتحان الثانوية الأردنية بمعدل 95.75% الفرع العلمي ووالدها بائع متجوّل على عربة في مدينة المفرق وليس لهما أقرباء يشاركونهم فرحة النجاح والتفوّق .
وبالتفاصيل اشار الناشطون : "فما كان من أهالي مدينة المفرق إلا أن تجمّعوا واحتفلوا معهما بنجاحها بالدبكات والأغاني الأردنية والمصرية ".
وقال الناشطون : " كم أنتم رائعون وطيّبون يا أهل المفرق .. هكذا هم الأردنيّون. مبارك يا (منة الله) وبالتوفيق دائما "ً.
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