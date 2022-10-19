الأربعاء 19-10-2022
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اختتام فعاليات مشروع أنا طاقة لا إعاقة بجامعة مؤتة
حوارية بالأغوار الشمالية تناقش مخاطر المخدرات والتنمر الإلكتروني
وفاة ثانية إثر حريق منزل بإربد
هيئة الطاقة والمعادن تدعو المواطنين إلى التسجيل على منصة دعم الكهرباء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم طلبتها المتفوّقين المُستحقين للمنح الدراسية
مجموعة المطار الدولي تعرض انجازاتها في العمل المناخي في الجمعية العلمية الملكية
أمريكانا للمطاعم تفتتح أول فروع "كرسبي كريم" في الأردن
The Freestyle من سامسونج، الجهاز الذي يأسر قلوب المستخدمين الشباب حول العالم
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يتحور
أمريكا .. تطوير سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%
أسوء نسخة جينية .. "XBB " متحور جديد لكورونا عالمياً
الادعاء العام الأوروبي يحقق في عمليات شراء لقاحات كوفيد
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