الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

اليونيسف تدعو إلى حماية أطفال السودان المحاصرين

حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

تعرض طفل للدغة أفعى في الرمثا وإدخاله للعناية الحثيثة

إغلاق 12 منشأة بمختلف مناطق محافظة الزرقاء

شكر على تعازٍ بوفاة النائب يسار الخصاونة

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

الجمعة، 16-06-2023 06:11 م

اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في البادية الشمالية الشرقية

1686924886002


الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمنطقة الأشرفية ضمن البادية الشمالية الشرقية.

اضافة اعلان


وذكرت مديرية أوقاف البادية الشمالية الشرقية في بيان، أن الملتقى تضمن محاضرات علمية تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية لتبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.


كما تم خلال الملتقى تكريم العديد من الأئمة والوعاظ المشاركين، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في نشاطات الملتقى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
884256fb-2a81-498d-8cda-e938624ac9f2

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

main_image648c91067f0bb

رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

648c84f652c91

حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

354195969_241583931913870_812612857216282467_n

تعرض طفل للدغة أفعى في الرمثا وإدخاله للعناية الحثيثة

main_image648c83544c30d

إغلاق 12 منشأة بمختلف مناطق محافظة الزرقاء

9a58ed11-4674-4c0c-a102-d9192cbf65eb

إربد: نقابة المهندسين الزراعيين تعقد مؤتمرها العلمي الثالث حول الأمن الغذائي الوطني

أخبار متعلقة
239236

مهم من الأوقاف لكافة الحجاج الأردنيين

2019_05_08_06_38_14

روبين يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

WhatsApp Image 2023-05-21 at 3.54.45 PM

الهواري يشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

179764656

وكلاء السياحة: التأشيرة الشخصية للسعودية لا تسمح لحاملها أداء مناسك الحج

11111111111111

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

60acb36b2472b

"الأعلى للسكان" يشارك باجتماع تنسيقي مع المجلس العربي للسكان والتنمية