اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في البادية الشمالية الشرقية

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمنطقة الأشرفية ضمن البادية الشمالية الشرقية.

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وذكرت مديرية أوقاف البادية الشمالية الشرقية في بيان، أن الملتقى تضمن محاضرات علمية تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية لتبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.



كما تم خلال الملتقى تكريم العديد من الأئمة والوعاظ المشاركين، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في نشاطات الملتقى.