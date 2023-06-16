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الجمعة، 16-06-2023 04:22 م

مهم من الأوقاف لكافة الحجاج الأردنيين

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الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ضمن خطتها للتحول الرقمي النسخة المحدثة من تطبيق الحاج الأردني كدليل إرشادي لحجاج بيت الله الحرام أثناء أداء الشعائر في الديار المقدسة.

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ويتضمن التطبيق مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة عمان، والصلاة القادمة التي تلي الصلاة التي يؤديها الحاج، ودرجة الحرارة خارج المكان الذي يتواجد فيه الحاج، والأحكام الفقهية المرتبطة بشعائر الحج.


كما يتضمن التطبيق الأدعية المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل الشعائر، وتبدأ من أدعية السفر وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الطواف والسعي ويوم عرفة، وتسلسل خطوات الحج مع شرح مبسط لكل خطوة منها، إضافة إلى دليل الحاج والمعتمر وهو الدليل الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث يمكن تصفحه بدون أنترنت في أي وقت، ويضم كافة الأحكام الشرعية اللازمة.


ويتضمن التطبيق تنبيهات مهمة تصل الحاج عبر التطبيق، متمثلة بالهوية الرقمية للحاج، وهي ضرورية أثناء أدائه الشعائر ودخوله لمكان إقامته في البعثة في مشاعر منى وعرفات، وعناوين الفنادق، بالإضافة لكافة عناوين الفنادق وإدارة البعثة والعيادات الطبية، ويمكن للحاج استخدام الهوية الرقمية عبر تطبيق الخرائط على الهاتف للوصول إلى الحرم وأثناء استخدام وسائل المواصلات.


ودعت دائرة الحج والعمرة الحجاج الأردنيين إلى تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:


*آيفون*:
https://apple.co/3OO5tXZ
لتحميل التطبيق على أجهزة *أندرويد* (Play store)
https://bit.ly/3nKMl18
لتحميل التطبيق على أجهزة *هواوي* (بدون Play Store)
https://bit.ly/3nLsE9j

 




 

 


 

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