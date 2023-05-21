فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

الوكيل الإخباري - كشف المرشد التربوي شادي الطيبي قصة الممر التكريمي الذي أقامته مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الشرعية في السلط للطالب عبدالله مرعي.

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وقال الطيبي -صاحب فكرة الممر التكريمي- لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطالب عبدالله مرعي وهو من طلاب الصف الرابع الأساسي فاز مؤخرا في مسابقة تحدي القراءة العربي (النسخة السابعة) على مستوى المملكة وفاز أيضا بالمركز الأول في مسابقة القصة القصيرة عن الفئة الأولى التي أقامتها مديرية تربية السلط، وارتأت المدرسة تكريمه من أجل تشجعيه والثناء على دوره وتحفيز الطلاب الآخرين في المدرسة.



وأضاف أن الطالب عبدالله يتميز بتفوقه الأكاديمي وهو طالب مبادر وتظهر عليه صفات وسمات الطالب المبدع، وشارك في المسابقات وقد تخطاها من جولة لأخرى، وهو أحد الفائزين بالمراكز الأولى في مديرية تربية السلط وهذه المبادرة جاءت تكريما وتحفيزا له.



وأشار الطيبي أن التكريم أقيم بشكل عفوي وتخلله زفة بسيطة وتصفيق حار من المعلمين والطلاب المتواجدين، وكما رافقه خلال الممر التكريمي مدير المدرسة الأستاذ محمد الخرابشة.

وبيّن أن مسابقة تحدي القراءة العربي (النسخة السابعة) كانت قد انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم إقامة تصفيات على مستوى باقي الدول، وجرت التصفيات على مستوى الأردن وظفر الطالب عبدالله بالفوز.



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