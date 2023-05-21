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الأحد، 21-05-2023 01:20 م

"الأعلى للسكان" يشارك باجتماع تنسيقي مع المجلس العربي للسكان والتنمية

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الوكيل الإخباري - شارك المجلس الأعلى للسكان في الاجتماع التنسيقي لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء في المجلس العربي للسكان والتنمية.

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وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، هدف الاجتماع الذي انعقد في جمهورية العراق الشقيقة بتنظيم من وزارة التخطيط والأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية بجامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تبادل الخبرات والمعرفة في القضايا السكانية على المستوى العربي.


كما هدف إلى إطلاع الدول العربية المشاركة على تجربة دولة العراق في تحديث الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023، وإجراءات تنفيذ الالتزامات الدولية وتنمية الموارد السكانية.


وعرضت مساعد أمين عام المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي، خلال الاجتماع، بعض خبرات وتجارب المجلس، والخطة الأردنية لتنفيذ التزامات قمة نيروبي للأعوام (2030-2021)، إلى جانب الفرصة السكانية في الأردن وسياسات تحقيقها واستثمارها.

 

وأوصى المشاركون بالاجتماع، باستمرار التنسيق والتواصل بين الدول العربية في مجال إعداد السياسات السكانية ومتابعة تنفيذها، وتبني خطط عمل وطنية لضبط النمو السكاني وبما يتوافق مع موارد كل دولة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ البرامج السكانية.


كما أوصوا بوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للانتفاع من ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، إلى جانب بناء قدرات العاملين في مجال إعداد التقارير الدورية السنوية الخاصة بمتابعة الالتزامات الدولية وضرورة إنشاء نظم معلومات تخدم رصد التغيرات في المؤشرات السكانية.

 




 

 


 

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