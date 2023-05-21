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الأحد، 21-05-2023 04:05 م

الهواري يشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

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الوكيل الإخباري - شارك وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في اجتماع الدورة العادية التاسع والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بالتزامن مع أعمال الدورة السادسة والسبعين من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا بمشاركة وفد أردني برئاسة الهواري، وبحضور المندوب الأردني الدائم في جنيف السفير وليد عبيدات.اضافة اعلان


وناقش الاجتماع الذي ترأسته دولة الجزائر المواضيع التي رُفعت من المكتب التنفيذي، والتي تم إقرارها، وهي البند الخاص بالأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي يعد بندا دائمًا في إطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب.

كما استعرض وزراء الصحة العرب الكلمة الموحدة لمجلسهم أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وإطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة حيث تم استعراض أهم محاورها.

وتم مناقشة تنظيم مؤتمر ومعرض عربي ألماني دولي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين، والتنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية والصحية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وصحة المرأة العربية: خطة عمل تفعيل مبادرة المحفظة الوردية، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

 




 

 


 

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