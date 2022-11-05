اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في عجلون

الوكيل الإخباري -

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اُختتمت أمس الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في بلدية الشفا منطقة الوهادنة في عجلون، والذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.وشهد الملتقى محاضرات علمية ألقاها الدكتور شحادة العمري وعطوفة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه مدير الوعظ والإرشاد الدكتور اسماعيل فواز الخطبا ، والدكتور أحمد الصمادي مدير أوقاف عجلون والدكتور سلطان القرالة والدكتور محمد القروم والدكتور محمد الطوالبة ومساعد مدير الموارد البشرية الأستاذ محمود العنبتاوي ،وتطرقت المحاضرات للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية؛ لتبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين، وزيادة المعرفة لديهم حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.كما جرى تكريم الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم المبذولة ومشاركتهم، وحضر حفل الختام مدير أوقاف مديرية عجلون الدكتور أحمد الصمادي ومساعد مدير الوعظ والإرشاد الدكتور بشير الخوالدة ومساعد مدير الموارد البشرية الأستاذ محمود العنبتاوي وعدد من موظفي الوزارة .