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الأحد، 06-08-2023 05:48 م

اختتام فعاليات نادي موظفي الأمانة الصيفي

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الوكيل الاخباري - اختتم نادي موظفي أمانة عمان فعاليات النادي الصيفي "نحن الأردن: مواطنة، ريادة، عطاء" الذي أقيم في متنزه عمان القومي بمشاركة 200 طفل من أبناء أعضاء الهيئة العامة للنادي.

وقال نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية، حاتم الهملان، إن هذه الفعاليات تعزز المسؤولية المجتمعية الوطنية والتطوعية للأطفال، وتصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والجسدية والرياضية، إضافة إلى تعزيز مهارات القيادة والالتزام والانضباط والاعتماد على الذات، ومن شأنها تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق، وتشجيع الأطفال على استثمار وقتهم في أنشطة معرفية ورياضية مفيدة.

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