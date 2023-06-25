اختتام مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أهمية مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة، واهتمام الوزارة في الاستفادة منها والبناء على نتاجاتها لضمان استمراريتها.



وأعرب عن شكره للوكالة الأميركيّة للتنميّة الدُّوليّة، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والمعهد الثلاثي للبحوث (ARTI)، وكافة الشركاء والعاملين في المبادرة على جهودهم الفاعلة في إنجاحها وتحقيق أهدافها.



جاء ذلك خلال حفل اختتام مبادرة وزارة التربية للقراءة والحساب للصفوف المبكرة "الرامب"، بمدرسة أم الدنانير الأساسية، بحضور الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، الدكتور أسامة عبيدات، ورئيس المركز الوطني للموارد البشرية، الدكتور عبدالله عبابنة.

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