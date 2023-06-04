التربية : توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى فرعين اعتبارا من العام القادم

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أنه واعتبارا من العام القادم سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى فرعين أكاديمي ومهني.



وأضاف أن شركة “بيرسون” المشرفة على تطبيق البرنامج المهني، قامت بتحليل الاحتياجات وتحديدها وتقوم حاليا بدراسة سوق العمل والاحتياجات والمهارات اللازمة، كما ستقوم بتدريب المعلمين ومتابعتهم وضمان النوعية.



وأكد أن وزارة التربية قامت باستفتاء الطلبة من الصف التاسع حول رغبتهم بدخول أحد الفرعين مبيناً أن النتائج جاءت باختيار 34 ألف طالب للمسار المهني من أصل 147 ألف أي بنسبة 23%.



وتابع المحافظة “لا نستطيع استيعاب كل هذه الأعداد، تعاقدنا مع الشركة على تدريب 20 ألف طالب لذلك سيتم التفضيل بناء على الرغبة والتحصيل العلمي”.

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