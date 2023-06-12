التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، د. نجوى قبيلات، أن الوزارة ماضية في خطتها للتخلص من التعليم الاضافي، حيث سيتم تعيين مزيد من المعلمين خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتعيين ما يزيد عن (٨) آلاف معلم خلال السنتين الأخيرتين، وتنتظر اقرار جدول تشكيلات ٢٠٢٣ لتعيين المزيد من المعلمين.



وأضافت القبيلات في تصريحات صحفية أن الوزارة تأمل بالوصول إلى مرحلة الاستغناء عن التعليم الاضافي من خلال استحداث الشواغر كل عام وتغطية النقص من خلال التعيين الأصيل.

اضافة اعلان