التربية : طرح عطاءات بقيمة (6.6) مليون دينار لبناء (82) غرفة صفية وصيانة (195) مدرسة

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية، د. نجوى قبيلات، أن الأبنية المدرسية التي تجاوزت نسبة الانجاز بها (٨٠%)، والتي تم طرحها من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان بلغت (٣٥) مشروعا، تحتوي على (٣٧٧) غرفة صفية، بالاضافة إلى (٣٩) غرفة رياض أطفال يتوقع تسليمها للوزارة نهاية العام الحالي.



وأضافت قبيلات في تصريحات صحفية أن الوزارة قامت حتى منتصف الشهر الماضي بطرح عطاءات لبناء (٨٢) غرفة صفية، اضافة إلى طرح عطاءات لصيانة (١٩٥) مدرسة، مشيرة إلى أن هناك عطاء لصيانة الأبنية التراثية وقيمة هذه العطاءات جميعا (٦) مليون دينار و(٦٢٨) ألفا.



وقالت قبيلات إن هذه الاضافات والاحالات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وتأهيل الأبنية المدرسية واعادة صيانتها للحفاظ على المدارس الحكومية وتطويرها وبما ينسجم مع توجهات الوزارة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعليم.

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