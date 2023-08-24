اخلاء محلات تجارية في إربد لهذا السبب!

الوكيل الاخباري-

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تعاملت كوادر بلدية إربد الكبرى مع أجزاء آيلة للسقوط من مبنى تجاري في وسط المدينة، بحسب الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل.وأشار التل، إلى أن الكوادر باشرت بإزالة الأجزاء المتساقطة على الأرض، فيما سيتم إزالة الأجزاء المتبقية على البناء والتي تشكل خطرا على المارة والمستأجرين المجاورين.وأوضح، أنه تم إغلاق أجزاء من الشارع العام لحين استكمال أعمال الإزالة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية أمنت الموقع وأخلت المحلات المجاورة حفاظا على سلامتهم.وأضاف أن البناء قديم، ما أدى إلى ظهور تصدعات على أطرافه وسقوط أجزاء منه.