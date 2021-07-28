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الأربعاء، 28-07-2021 07:47 م

ادراج الجامعة الهاشمية في الإطار الوطني للمؤهلات

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الوكيل الإخباري -  أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها إدراج الجامعة الهاشمية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.


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كما أقر المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصص، بكالوريوس الترجمة التطبيقية، في جامعة الشرق الأوسط.


وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير الرياضيات، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه الفيزياء، وبكالوريوس وماجستير الحقوق، وماجستير الفيزياء الطبية، ودكتوراه القانون، وبكالوريوس، وماجستير ودكتوراه الكيمياء، وبكالوريوس الجيولوجيا بيئية تطبيقية، وماجستير ودكتوراه الجيولوجيا، وماجستير علوم البيئة وإدارتها، وبكالوريوس العلوم الحياتية في الجامعة الاردنية، وبكالوريوس وماجستير العلوم الحياتية، وبكالوريوس العلوم الطبية والمخبرية في جامعة آل البيت، وبكالوريوس الحقوق، ودكتوراه القانون الخاص في جامعة مؤتة، وبكالوريوس ماجستير العلوم الطبية المخبرية، وبكالوريوس الصيدلة في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس الحقوق وماجستير ودكتوراه علم الحاسوب، وبكالوريوس، هندسة البرمجيات، في جامعة العلوم التطبيقية، وبكالوريوس هندسة البرمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وشبكات وأمن المعلومات في جامعة عمان الأهلية.


ووافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير تكنولوجيا المعلومات الصحية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والقوانين السيبرانية في جامعة العلوم التطبيقية، والأمن السيبراني في جامعة عمان الأهلية، فيما أقر الاعتماد الخاص الأولي لتخصصات، بكالوريوس التكنولوجيا المالية في جامعة الطفيلة التقنية، وهندسة الصناعات الكيميائية في كلية الحصن الجامعية، والأمن السيبراني والحوسبة السحابية في جامعة العلوم التطبيقية، والترجمة التطبيقية في جامعة الشرق الأوسط.

 




 

 


 

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