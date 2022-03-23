الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مع دخول المنخفض .. بدء تساقط الثلوج في عمّان - فيديو

مالية الأعيان توافق على معدل بنك تنمية المدن والقرى

الضمان يكشف حول صرف مبالغ مالية للعاملين المؤمّن عليهم بداية رمضان

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

الأربعاء، 23-03-2022 02:40 م

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

9202114175929367599825


الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اخيرا بالموافقة على قانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 .

اضافة اعلان


كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (3) لسنة 2022 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.


وجرى نشر القانونين بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 5775.


وكان مجلس الأمة قد اقر بغرفتيه التشريعيتين الشهر الماضي، مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.


ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار ، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار، منها 68 بالمئة ضريبية و10بالمئة منح خارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية، وبعجز 1.7 مليار دينار.


وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7 بالمئة ، والتضخم 2.5 بالمئة ، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار ، أو ما نسبته 114.7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار دينار أو 91 بالمئة من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202220171930427625229

اختتام فعاليات التمرين الأردني السعودي سحاب 4

pic_124608

المعايطة يعلق على نجاح 10 حزبيين برئاسة بلديات كبرى

IMG_3821

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

image

عطاءات بنية تحتية في البترا بقيمة مليوني دينار

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2021-12-25 at 2.41.31 PM

المفلح يعلن بدء تحويل 100 دينار لمنتفعي المعونة الوطنية

أخبار متعلقة
61c0622708a91

قانونا الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية يدخُلان حيِّز التنفيذ - تفاصيل

ExqVtZtWgAEtimw

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

press06-09-2018-1

الحكومة: ديون "الكهرباء الوطنية" تتجاوز 5 مليار دينار وأسعار الكهرباء متغيرة من شركات التوليد

WhatsApp-Image-2021-05-09-at-11.26.37-AM

الهواري يعمّم على المستشفيات الخاصة لاعتماد آلية معالجة المرضى الذين يحملون تأميناً صحياً حكومياً - وثيقة

69885_9_1645461651

وفد عسكري بحريني يعبّر عن إعجابه بعمل مديرية الإعلام العسكري في الجيش

1645453811436

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات