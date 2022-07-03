اربد : اختتام فعاليات مهرجان الأقحوانة الشعري

الوكيل الاخباري- اختتمت في ديوان عشيرة الشطناوي في بلدة حوارة لواء بني عبيد،مساء أمس، فعاليات مهرجان الأقحوانة الشعري، والذي نظمته رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد .

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و ألقى رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، فرع إربد الكاتب عبد المجيد جرادات كلمة شكر فيها عشيرة الشطناوي على إستضافة الأمسية،قائلا "سعدنا بأن فعاليات مهرجان الأقحوانة الشعري، جاءت ضمن فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2022، وبالتعاون مع مديرية ثقافة إربد بعنوان " دورة الراحل الدكتور محمد خليل الحموري"، وذلك لأن رابطة الكتاب الأردنيين بإربد إعتادت أن تتذكر رجالات الوطن الذين سجلوا مواقف نعتز ونفخر بها في مسيرتهم العلمية وتجاربهم العملية.



واشتملت فعاليات الأمسية الختامية التي أدارتها الشاعرة والقاصة صفاء أبو خضرة، على قراءات شعرية ممتعة للشعراء الدكتور مهند ساري، حسام العفوري، أيسر رضوان، أمين الربيع وعبدالكريم أبو الشيح.