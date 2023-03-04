اربد: حركة سياحية نشطة للمناطق الطبيعية والأثرية

الوكيل الإخباري- شهدت العديد من المناطق السياحية والترفيهية في محافظة اربد، أمس الجمعة، واليوم السبت، حركة سياحية نشطة، وذلك مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، بحسب مديرة السياحة لمحافظة اربد الدكتورة مشاعل الخصاونة.

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وقالت الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن آلاف المتنزهين زاروا لواء بني كنانة والأغوار الشمالية نظرا لما تتميز به من مقومات طبيعية جمالية، جعلتها مناطق جاذبة سياحيا، لافتة إلى الإقبال الكبير من مشاركي برنامج "أردننا جنة" من جميع محافظات المملكة للمقاصد الطبيعية مثل الغابات والأحراش، والأثرية مثل طبقة فحل وام قيس.



وأشارت إلى أن النشاط السياحي أثر إيجابًا على الحركة الاقتصادية، ولاسيما في مجال بيع المنتجات الحرفية التقليدية من قبل السكان ، داعية المواطنين ومرتادي المواقع السياحية إلى المحافظة على نظافتها وعدم ترك النفايات بعد الانتهاء من زيارتها.