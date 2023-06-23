السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

طائرتان مسيرتان تهاجمان بلدتي القرداحة وسلحب في سوريا

اربد: يوم طبي بجمعية جود في كفريوبا

السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة

وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

وفاة 14 شخصاً بحادثي سير منفصلين بتونس

تنويه وتحذير صادر عن وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف يعلق على أزمة الحجاج العالقين

حادث سير على شارع الاردن - صور

عجلون : التلفريك مشروع وطني يسهم بإحداث نهضة تنموية

الجمعة، 23-06-2023 10:39 م

اربد: يوم طبي بجمعية جود في كفريوبا

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد


الوكيل الاخباري - تنظم جمعية جود الخيرية في بلدة كفريوبا/غرب إربد غداً السبت يوماً طبياً مجانياً، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

وقال رئيس الجمعية روحي العواودة، إن اليوم الطبي يقام بالتعاون مع كلية الطب بجامعة اليرموك ومستشفى معاذ بن جبل.

وأشار إلى أن اليوم الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية ظهراً يشتمل على اختصاصات جراحة الأورام وتجميل الثدي والباطني والجلدية وطب الأسرة وطب الأطفال، ويشارك فيه مختبرات غرب إربد التخصصية التي ستقوم بإجراء الفحوص المخبرية وتوزيع الأدوية المقدمة من شركات الأدوية على المرضى

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

4

وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

620232122426757961358

تنويه وتحذير صادر عن وزارة الأوقاف

6202314212951493474332

وزير الأوقاف يعلق على أزمة الحجاج العالقين

الدفاع المدني 4

حادث سير على شارع الاردن - صور

ثثث

عجلون : التلفريك مشروع وطني يسهم بإحداث نهضة تنموية

أخبار متعلقة
wwwweee

أمسية ثقافية منوعة في الرصيفة

520231421413290858222

ندوة في نقابة الأطباء حول اللاجئين وتحديات الرعاية الصحية

e

مدير المؤسسة التعاونية يطلع على مشاريع مستفيدة من المبادرة الملكية لدعم القطاع التعاوني

w

قرى الأطفال تطلق اليوم الوظيفي الأول بالعقبة

w

يوم وظيفي بمشاركة 31 شركة بالعقبة

620231495840453497037

كم يبلغ سعر الاضاحي البلدية والمستوردة بالأردن ؟