اربد: يوم طبي بجمعية جود في كفريوبا

الوكيل الاخباري - تنظم جمعية جود الخيرية في بلدة كفريوبا/غرب إربد غداً السبت يوماً طبياً مجانياً، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.



وقال رئيس الجمعية روحي العواودة، إن اليوم الطبي يقام بالتعاون مع كلية الطب بجامعة اليرموك ومستشفى معاذ بن جبل.



وأشار إلى أن اليوم الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية ظهراً يشتمل على اختصاصات جراحة الأورام وتجميل الثدي والباطني والجلدية وطب الأسرة وطب الأطفال، ويشارك فيه مختبرات غرب إربد التخصصية التي ستقوم بإجراء الفحوص المخبرية وتوزيع الأدوية المقدمة من شركات الأدوية على المرضى

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