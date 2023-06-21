أمسية ثقافية منوعة في الرصيفة

الوكيل الاخباري - أقامت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية - صالون الرصيفة الثقافي، اليوم الأربعاء، أمسية ثقافية منوعة في قاعة مركز الخدمة المجتمعية، التابع لبلدية الرصيفة شارك فيها عدد من الشاعرات قدمن خلالها مجموعة من قصائدهن المنوعة، وبحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي وأبناء المدينة.



ويأتي ذلك ضمن أنشطة الصالون الثقافية الرامية لإثراء الحراك الثقافي في اللواء واحتفالا بالمناسبات والأعياد الوطنية.

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