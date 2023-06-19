يوم وظيفي بمشاركة 31 شركة بالعقبة

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية قرى الأطفال، بالتعاون مع صندوق حياة للتعليم، فعاليات اليوم الوظيفي الأول للشباب وبرنامج ائتلاف خريجي دور الرعاية.



وقال الفايز، خلال رعايته الفعالية التي حظيت بمشاركة نحو 31 شركة رائدة في مجال العمل على المستويين العام والخاص وما يزيد عن 300 شاب وشابة من أبناء العقبة.



وأكد الفايز، خلال الحفل وبحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، أهمية مثل هذه الأيام الوظيفية في توفير فرص العمل المناسبة والملائمة للشباب والالتقاء مباشرة مع أصحاب العمل لاختيار العمل المطلوب.

اضافة اعلان