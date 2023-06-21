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الأربعاء، 21-06-2023 09:46 م

ندوة في نقابة الأطباء حول اللاجئين وتحديات الرعاية الصحية

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الوقاية من الأمراض غير السارية الأردنية في مقر نقابة الأطباء الأردنية، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، ندوة حول اللاجئين والرعاية الصحية، ووضع اللاجئين في منطقة بلاد الشام والعراق وتحديات الوصول إلى الرعاية الصحية.

ودعا المشاركون في الندوة، بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الأربعاء، إلى تضافر جهود المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية لدعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين.

وشارك في الندوة، التي أداراتها مُؤسسة مبادرة "صحة وطن" الذراع المجتمعي لجمعية الوقاية من الأمراض غير السارية الأردني، استشاري الأشعة التشخيصية الدكتورة سهى الغول، والأستاذة الزائرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأستاذة علم الأحياء الجزيئي في الجامعة الهاشمية الدكتورة رنا الدجاني، والخبير بشؤون اللاجئين الصحية ونائب رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا وسكرتير أكاديمية التجمع الدكتور بشير عودة، ومسؤولة قسم التعليم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زينة جدعان واختصاصية الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتورة ميساء منصور.

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