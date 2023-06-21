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الأربعاء، 21-06-2023 08:41 م

مدير المؤسسة التعاونية يطلع على مشاريع مستفيدة من المبادرة الملكية لدعم القطاع التعاوني

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الوكيل الاخباري - أطلع مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، على المشاريع المستفيدة من المبادرة الملكية في دعم مشاريعها الإنتاجية، والتي جرى تنفيذها من قبل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.

جاء ذلك خلال زيارته ولقائه رؤساء وأعضاء لجان إدارة جمعيتي "قضاء أم الجمال التعاونية للمتقاعدين العسكريين"، و"عبق الصحراء التعاونية" في محافظة المفرق .
وأكد الشلبي أهمية المبادرة الملكية لدعم تفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية، مشيراً إلى انعكاس ذلك ايجاباً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على الجمعيات التعاونية وأبناء المجتمع المحلي في مناطق البادية الأردنية.

ولفت مدير عام المؤسسة إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعم للجمعيات التعاونية في البادية الأردنية، مقدراً عالياً الدعم الملكي المتواصل للقطاع التعاوني .

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