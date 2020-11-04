اربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لم يلتزموا بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، 4 مخالفات لأشخاص لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ إجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لـ(بترا)، إنه جرى أيضاً تحرير 4 مخالفات لمحال تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض إعلانها قوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالإجراءات الصحية.