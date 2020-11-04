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الأربعاء، 04-11-2020 10:11 م

اربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لم يلتزموا بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، 4 مخالفات لأشخاص لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ إجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لـ(بترا)، إنه جرى أيضاً تحرير 4 مخالفات لمحال تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض إعلانها قوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالإجراءات الصحية.
 

 


 




 

 


 

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