إربد : تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

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حرر مفتشو مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد، اليوم الخميس، أربع مخالفات لأشخاص لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي بإتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وإرتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه جرى أيضاً تحرير 8 مخالفات لمحال تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض اعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالإجراءات الصحية .