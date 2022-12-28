الأربعاء 28-12-2022
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الأربعاء، 28-12-2022 08:24 ص

ارتفاع أسعار البصل في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2727.863 طن، توزعت على 1584.167 طن خضار،899.586 طن فواكه، و 244.110 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 171.904 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 40 إلى 55 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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