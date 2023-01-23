ارتفاع أسعار البندورة والخيار محلياً اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3026.315 طن، توزعت على 1839.619 طن خضار،942.748 طن فواكه، و 243.949 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 341.865 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.

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وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



