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الأحد، 15-01-2023 08:59 ص

ارتفاع أسعار الخضار محلياً اليوم - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3208.081 طن، توزعت على 1949.270 طن خضار،988.973 طن فواكه، و 269.838 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 360.991 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 55 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :



 




 

 


 

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