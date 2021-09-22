ارتفاع أسعار الدجاج

الوكيل الاخباري– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول إنتاج مزارع الدجاج (لاحم، بياض، وأمهات) والفقاسات وكذلك إنتاج مزارع الأبقار خلال الربع الثاني من عام 2021.



وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج لحوم الدجاج من 76.4 ألف طن خلال الربع الثاني من عام 2020 الى 76.7 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع نسبته 0.40%.



وبينت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج انخفضت من 205.8 مليون بيضة خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى 198.9 مليون بيضة خلال الربع الثاني من عام 2021 بانخفاض نسبته 3.4.%



كما أظهرت النتائج إنخفاض كمية إنتاج بيض التفقيس المنتج من مزارع دجاج الأمهات خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 8.5% حيث بلغت كمية الإنتاج 80.4 مليون بيضة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 والبالغة 87.9 مليون بيضة.



كما أشارت النتائج إلى انخفاض أعداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت 48.0 مليون صوص خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 57.7 مليون صوص خلال الربع الثاني من عام 2020.



وفيما يتعلق بإنتاج حليب الأبقار المنتج في مزارع الأبقار المنظمة فقد أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ الإنتاج 63.3 ألف طن خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع 66.6 ألف طن خلال الربع الثاني من عام 2020.



جدول 1: إنتاج مزارع الدجاج ومزارع الأبقار المنظمة والفقاسات حسب النوع خلال الربع الثاني لعامي 2020 و2021.

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وأظهرت النتائج ارتفاع أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 40.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ السعر 1.43 دينار/كغم خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 1.02 دينار/كغم خلال الربع الثاني من عام 2020.



كما أشارت النتائج إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض، حيث ارتفعت أسعار باب المزرعة خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ سعر بيض المائدة 66 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 60 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من عام 2020.



وأشارت النتائج إلى ارتفاع سعر بيض التفقيس البالغ 210 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 2.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ سعر بيض التفقيس 205 فلساً للبيضة (جدول 2، والشكل 4).



وأشارت النتائج إلى ارتفاع سعر الصوص خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 6.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ سعر الصوص 358 فلساً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 335 فلساً خلال الربع الثاني من عام 2020.



كما أظهرت النتائج ارتفاع اسعار حليب الأبقار المنتج في مزارع الأبقار المنظمة بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ سعر الحليب 431 فلس/كغم خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 412 فلس/كغم خلال نفس الفترة من عام 2020



أسعار باب المزرعة لمنتجات مزارع الدجاج والفقاسات ومزارع الأبقار حسب النوع خلال الربع الثاني لعامي 2020 و2021.