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الثلاثاء، 04-04-2023 09:34 ص

ارتفاع أسعار الليمون والفلفل في السوق المركزي

خضار2


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الليمون 20 قرشاً وسعر الفلفل الحار 15 قرشاً للكيلو الواحد اليوم الثلاثاء في السوق المركزي .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2531.042 طن، توزعت على 1686.096 طن خضار، 612.509 طن فواكه، و 232.438 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 383.174 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 35 إلى 60 قرش، الليمون من 60 إلى 100 ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً، فلفل حار من 80 إلى 125 قرشاً ، الكوسا من 30 إلى 60 قرشاً


وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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