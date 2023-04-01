ارتفاع سعر الفلفل الحار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الفلفل الحار 30 قرشاً للكيلو اليوم السبت في السوق المركزي حيث بلغ سعره 110 قروش .



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4112.569طن، توزعت على 2292.066 طن خضار، 1551.521 طن فواكه، و 268.981 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 442.076 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً، فلفل حار من 40 إلى 110 قرشاً



وتاليا أسعار الجملة اليوم السبت:



