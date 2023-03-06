استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين .

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وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3358.186 طن، توزعت على 2002.182 طن خضار، 1108.129 طن فواكه، و 247.875 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 334.875 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 65 إلى 90 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين:



