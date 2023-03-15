الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 08:48 ص

قبيل رمضان .. استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2269.511 طن، توزعت على 1248.906 طن خضار، 808.650 طن فواكه، و 211.955 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 235.365 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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