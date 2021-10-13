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ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الأربعاء، 13-10-2021 08:54 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و129 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و827 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 835 ألفاً و969 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 811 ألفا و13 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 239 مليوناً و499 ألفاً و670 حالة، شفي منها 216 مليوناً و863 ألفا و112 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و882 ألفا و89 شخصا حول العالم.

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