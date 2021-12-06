الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

لقاء الملك بالمجلس الدائم للنواب وراء تأجيل جلسة الاثنين الرقابية

فيروس كورونا يبعد خيرالله عن النشامى بكأس العرب

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

الحكومة تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الشمس والرياح

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

الإثنين، 06-12-2021 09:34 ص

"ذبحتونا" تطالب باستثناء طلبة الدورة التكميلية من شرط تلقي اللقاح

main_image61adbbead7c5d


الوكيل الإخباري - طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الحكومة باستثناء طلبة الدورة التكميلية للتوجيهي من أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021.، والذي –بناءً عليه- قررت وزارة التربية والتعليم، اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لدخول طلبة الثانوية العامة لأداء امتحان الدورة التكميلية، أو إجراء فحص PCR مع كل امتحان.

ورأت الحملة أن القرار جيد من حيث المبدأ كون هؤلاء الطلبة هم فوق سن الـ18 عامًا وهم من الفئة المستهدفة للتطعيم ويتجاوز عددهم الـ95 ألف طالب وطالبة، إلا أن توقيت القرار لم يكن موفقًا وذلك للأسباب الآتية:

اضافة اعلان


1_ جاء القرار بعد قرار سابق للوزارة تنفي فيه اشتراط التطعيم لدخول امتحان التوجيهي.


2_ يأتي القرار ونحن على بعد أقل من شهر من الامتحانات التكميلية للتوجيهي، وهو الأمر الذي أحدث إرباكًا كبيرًا للطلبة وأهاليهم.


3_ إن اشتراط الحصول على جرعتين في أقل من شهر لما يقارب المائة ألف طالب وطالبة هو أشبه بالمستحيل، خاصة وأن هؤلاء الطلبة منشغلون في دراستهم وتحضيراتهم للامتحان المصيري"


4_ سنجد تخوفًا كبيرًا من الطلبة تجاه أخذ جرعتي المطعوم، خوفًا من أعراض جانبية قد تعطل دراستهم ليومين أو ثلاثة، خاصة ونحن على أبواب الامتحانات.


5_ إعطاء الطلبة خيار الحصول مع كل امتحان على تقرير فحص PCR هو أمر غير منطقي أيضًا. فهل وزارة الصحة لديها الطاقة الاستيعابية لفحص 95 ألف طالب وطالبة يوميًا؟ وهل لديها الإمكانية بإظهار نتائج هذه الفحوصات خلال 24 ساعة؟


6_ الأخطر هو أن تصبح نتائج فحوصات الPCR السلبية تستغلها بعض المختبرات، وذلك عبر بيع تقارير غير صحيحة للطلبة مقابل مبلغ معين.


وختمت الحملة انها تأمل من وزير التربية ووزير الصحة دراسة الموضوع بشكل شمولي أكثر، وأن يتم البدء بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من الدورة الصيفية القادمة، و استثناء طلبة الدورة التكميلية من أمر الدفاع رقم 35 وتداعياته، والاكتفاء بالإجراءات الوقائية المعمول بها حاليًا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
صندوق المعونة الوطنية

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

Fuel in Jordan55

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

مشروعات-الهيدروجين

الحكومة تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الشمس والرياح

ddوزارة الداخلية

51 خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية

share-image

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

720208102022538652658

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

أخبار متعلقة
main_image61a4859462b42

ارتفاع الإصابات والحذر من وصول "أوميكرون" .. الشارع الاردني يترقب قرارات حكومية

65

الصحة: 95% من وفيات الأحد لأشخاص غير مطعمين.. والجرعة الثالثة ليست إلزامية

4202120175013160204773

أكثر من 61 ألف إصابة كورونا نشطة بالأردن

1120211011305132907826

261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن

1440x810_cmsv2_32f702ed-a24b-56ce-965d-776b74373dae-5354324

الصحة: أولوية استخراج نتائج فحص PCR لطلبة المدارس

مطار

الخارجية لـ "الوكيل الاخباري" : لم يعد أي أردني من دول جنوب افريقيا بعد انتشار "أوميكرون"