ارتفاع الخيار.. تعرف على أسعار الخضار في السوق اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4212.566 طن، توزعت على 2132.493 طن خضار، 1815.010 طن فواكه، و265.062 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 699.317 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 100 قرش.



وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



