ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق 13 %

الوكيل الاخباري - ارتفعت الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن صادرات المحافظتين ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 373 مليون دولار أميركي، مقارنة 331.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبين حمودة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن أسواق الدول العربية استحوذت خلال الثلث الأول من العام الحالي على 42.3 بالمئة من صادرات الغرفة، بحجم صادرات بلغ 158.2 مليون دولار، بزيادة 16 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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