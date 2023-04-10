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الإثنين، 10-04-2023 03:35 م

الغذاء والدواء تغلق 11 منشأة وتوقف 57 أخرى بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الزرقاء، منذ بداية شهر رمضان المبارك 11 منشأة، وأوقفت 57 أخرى عن العمل.

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وقالت إن فرقها نفذت منذ بداية رمضان وحتى أمس الأحد، 625 زيارة تفتيشية ورقابية لمنشآت في المحافظة.


وبينت أن الإغلاقات والإيقافات كان سببها عدم التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية، حيث حوّل أصحابها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


وأشارت المؤسسة إلى إتلاف 3.25 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و 4542 لتراً من العصائر الرمضانية الفاسدة، إلى جانب حجز 41.695 طن من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

 




 

 


 

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