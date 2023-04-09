122 ألف زائر لموقع جرش الأثري منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار موقع جرش الأثري منذ بداية العام الحالي 122253 زائرا محليا وأجنبيا.

اضافة اعلان



وقال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة، اليوم الأحد، إن المدينة شهدت حركة سياحية نشطة من قبل مختلف الجنسيات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أعداد السياح بنسبة زيادة بلغت 100بالمئة، مقارنــة بالأعوام السابقــة، حيث بلغت نسبة أعداد الزوار في العام الماضي 44 %.

وبين أن المديرية تسعى وبشكل مستمر لتحسين الخدمات المقدمة للزوار، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة، لضمان جودة الخدمات السياحية.



وأوضح، أن المديرية تحرص على تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل إطالة مدة إقامة السائح وتنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد الزوار، بما ينعكس إيجابا على القطاع الاقتصادي، خاصة وأن المدينة معروفة بتوفر السوق الحرفية وعدد من الأماكن التي يرتادها السياح محليا ودوليا.

