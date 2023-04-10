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إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

الإثنين، 10-04-2023 09:58 ص

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أصيب 14 شخصا بعدة حوادث حرائق، تم التعامل معها من قبل كوادر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقال الملازم1 عبدالله السعودي من الدفاع المدني، إنه قد أصيب 7 أشخاص بضيق في التنفس، إثر حريق كبير شب فجر اليوم ، داخل أحد مصانع الحديد، في منطقة قطنا، شرق عمان.


وبين السعودي من الدفاع المدني، إن الكوادر تواجدت بمكان الحادث، وتم حصر الحريق على  500 متر، منوهاً إلى أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.


وأضاف أن حريق آخر شب داخل إحدى الشقق في منطقة طبربور، ونتج عنه الحادث 5 إصابات تم نقل إصابتين منها إلى المستشفى.

 

وأشار السعودي إلى أنه تم التعامل مع حريق منزل في منطقة المشيرفة في الزرقاء، ونتج عن الحريق اصابتين متوسطتين بحروق بسيطة وضيق بالتنفس، وتم نقلهم إلى المستشفى.


ودعا المواطنين الى انتهاج الأسلوب الوقائي والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة. 

 




 

 


 

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