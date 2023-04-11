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الثلاثاء، 11-04-2023 02:16 م

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء الهاشمية بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

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وقال الخلايلة إن الزكاة ركن عظيم، فرضها الله تعالى لتكون حقاً للفقراء في أموال الأغنياء، لافتاً إلى تعدد المواضع التي أشارت إلى الزكاة وأهميتها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، ودورها في بناء مجتمع متراحم يقوم على أُسس قوية.


وأضاف، أن الوزارة دأبت على إقامة الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية، بالتعاون والشراكة بين صندوق الزكاة والبرامج الوقفية ومستشفى المقاصد الخيرية؛ لتلمس احتياجات المواطنين، وامتثالاً للتوجيهات الملكية السامية بالنزول إلى الميدان.


وبين أن المصاريف الإدارية ورواتب العاملين في صندوق الزكاة تتحملها الموازنة العامة للدولة، أما الصندوق فيجمع الزكاة وينفقها في مصارفها الشرعية.


وأشار الخلايلة إلى وجود 250 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و78 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، في محافظة الزرقاء إضافة إلى تمويل 3 مشاريع تأهيلية وترميم منزل واحد.


واشتمل الملتقى على توزيع ألف قسيمة شرائية قيمة كل منها 30 ديناراً، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً ولـ 50 طالب علم جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى توزيع 600 طرد غذائي مقدمة من أحد المحسنين.

 




 

 


 

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