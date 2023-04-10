إتلاف 100 كيلوغرام دواجن و300 لتر شنينة وعصائر بالزرقاء

الوكيل الإخباري - أتلفت لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كافة، اليوم الاثنين، 100 كيلوغرام من الدواجن، و 200 لتر شنينة، و 100 لتر عصير شعبي، وذلك خلال جولاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة في المحافظة.

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وبين محافظ الزرقاء، حسن الجبور أن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية في الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية والمطاعم والملاحم ومحلات بيع العصير الشعبي على مدار الساعة، حيث قامت بإغلاق منشأتين، وأوقفت 12 منشأة عن العمل، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والغذائية.



وقال إنه لن يتم التهاون مع أي شخص تسول له نفسه التلاعب في غذاء وصحة وسلامة المواطنين، حيث سيتم تحويل أصحاب المنشآت المخالفة إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.