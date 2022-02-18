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الجمعة، 18-02-2022 09:35 ص

ارتفاع حالات كورونا النشطة إلى 196 ألف حالة في المملكة

كورونا الوكيل


الوكيل الإخباري - وصل عدد إصابات فيروس كورونا النشطة في الأردن، إلى 196,165 حالة حتى مساء أمس الخميس.

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ويبلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات أمس 199 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 205 حالات، والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1,145 حالة.


وتصل نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 23%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 18%.


وتبلغ نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 27%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 21%.


وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 17%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12%.


 




 

 


 

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