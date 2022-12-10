السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 08:03 ص

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4515.103 طن، توزعت على 2411.070 طن خضار،1822.045 طن فواكه، و 281.987 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 272.749 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 120 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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