ارتفاع عدد المتوفين بكورونا بين الممرضين إلى 5

الوكيل الإخباري - أكد نقيب الممرضين خالد الربابعة، الجمعة، وفاة ممرض - 32 عاما- أُصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 5 بعد أن أعلن النقيب سابقا عن وفاة 4 ممرضين بينهم ممرضة.

اضافة اعلان



وقال الربابعة، في تصريحات صحافية ، إنّ الممرض المتوفى "لا يعاني من أي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة سابقا".



"عدد المصابين من الممرضين منذ بداية الجائحة نحو 3 آلاف ممرض، والآن يمكث في العزل المنزلي نحو 200 - 220 ممرضا، ووضعهم بشكل عام جيد، لكن هناك ممرض واحد متعب، ويعمل في القطاع الخاص"، وفق الربابعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





