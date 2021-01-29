الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 03:15 م

بينهم ممرضة واحدة

ارتفاع عدد المتوفين بكورونا بين الممرضين إلى 5

ن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد نقيب الممرضين خالد الربابعة، الجمعة، وفاة ممرض - 32 عاما-  أُصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى 5 بعد أن أعلن النقيب سابقا عن وفاة 4 ممرضين بينهم ممرضة.

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وقال الربابعة، في تصريحات صحافية ، إنّ الممرض المتوفى "لا يعاني من أي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة سابقا".


"عدد المصابين من الممرضين منذ بداية الجائحة نحو 3 آلاف ممرض، والآن يمكث في العزل المنزلي نحو 200 - 220 ممرضا، ووضعهم بشكل عام جيد، لكن هناك ممرض واحد متعب، ويعمل في القطاع الخاص"، وفق الربابعة.

 

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