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الثلاثاء، 29-08-2023 11:50 ص

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  ارتفع عدد وفيات حادث منطقة حوفا الوسطية في اربد إلى 5 وفيات، وفقًا لمدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور إبراهيم الشهابات.

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وقال الشهابات لـ "الوكيل الإخباري" إنه وصل مساء أمس إلى المستشفى 4 وفيات و5 إصابات، إلا أن واحدة من الإصابات فارقت الحياة اليوم.


وأضاف أنه تم نقل إصابة واحدة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وتم إدخال حالتين لقسم العناية الحثيثة، وتم إدخال الحالة الأخيرة إلى قسم العظام.


و وقع الحادث أمس في منطقة حوفا الوسطية في اربد، بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها، نتيجة ارتكاب مخالفة في قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في أماكن غير مخصصة). 


 




 

 


 

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