الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 06-06-2023 07:10 م

ارتفاع عدد وفيات حادث المفرق إلى 9

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني إن عدد وفيات حادث المفرق ارتفع إلى 9 وعدد الإصابات إلى 12 شخصاً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة باديه المفرق تعاملت مساء اليوم مع الحادث وعملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى البادية الشمالية والمفرق الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري .

وبين انه تم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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