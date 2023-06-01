المفرق تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - انطلقت في محافظة المفرق مساء اليوم الخميس الاحتفالات بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأميرة رجوه الحسين بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة في مجمع سمو الأمير علي بن الحسين.



واشتملت فعاليات الاحتفال على دبكات وأهازيج وأغان وطنية وفقرات فنية والرسم على الوجوه وتوزيع هدايا على الأطفال وتشكيل بالونات وفقرات فنية وتراثية لفرقة البادية الشمالية ورقصة الدحية والرسم على الوجوه وتوزيع هدايا على الأطفال وتشكيل بالونات وعرض لطائرات سلاح الجو الملكي في سماء مدينة المفرق .



كما اشتملت الفعاليات على وصلات فنية تراثية لفرقة البادية الشمالية، وبث مباشر لمراسم موكب الزفاف الملكي، إضافة إلى فقرات فنية وشعبية لفرقة معان وأغان فلكلورية ووطنية للفنان سعد السلمان ووصلات فنية للفنان ماجد زريقات وإطلاق الألعاب النارية .

اضافة اعلان