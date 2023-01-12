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الخميس، 12-01-2023 10:13 ص

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 4.23% للعام الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام الماضي، 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.23%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة.

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ووفق التقرير، نجم هذا الرقم عن ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%.


وخلال الشهر الماضي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) 108.05، مقابل 103.54 لنفس شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%،


ووفق التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول/ديسمبر 108.05 مقابل 108.19 لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.13%.

 




 

 


 

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